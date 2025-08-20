Ученые обнаружили, что музыка Моцарта меняет состав микробиома, увеличивая полезные бактерии и снижая стресс.

Как звук влияет на здоровье кишечника и не только? Как сообщает телеграм канал SEND NEWS универсальный язык человечества, музыка, долгое время использовалась для исцеления души. Но последние научные открытия позволяют предположить, что её влияние может быть гораздо глубже — она способна менять состав и поведение триллионов микробов, живущих внутри нас, нашего микробиома.

Исследования, проведенные на мышах, дали удивительные результаты. Оказалось, что прослушивание животными Квартета для флейты ре мажор Моцарта приводило к увеличению популяции полезных лактобактерий в их кишечнике. Эти бактерии повышают кислотность среды, создавая неблагоприятные условия для патогенов, таких как сальмонелла. Другие эксперименты показали, что спокойная, мелодичная музыка не только способствует росту полезной микрофлоры, но и подавляет размножение вредных микроорганизмов. При этом было отмечено, что белый шум оказывает противоположный, угнетающий эффект, а агрессивные жанры, like тяжёлый металл, могут усиливать стресс и негативно влиять на микробный баланс.

Почему же в опытах так часто используется именно Моцарт? Всё началось с нашумевшего в 90-х «эффекта Моцарта», когда утверждалось, что его музыка повышает интеллект. Хотя эти заявления были сильно преувеличены, последующие исследования выявили другой, более реальный эффект: его произведения, обладающие четкой структурой и гармонией, вызывают эмоциональный подъём и снижают уровень гормона стресса кортизола. Это состояние удовольствия и собранности, по-видимому, и является ключом к положительным изменениям в микробиоме.

Практическая цель таких изысканий выходит за рамки простого любопытства. В сельском хозяйстве музыка используется как дешёвая и эффективная альтернатива антибиотикам для стимуляции роста скота и увеличения надоев. На очистных сооружениях в Берлине, где играют «Волшебную флейту» Моцарта, отмечают повышение эффективности переработки сточных вод и значительную экономию средств, что доказывает прямое влияние звуковых волн на метаболизм микробов.

Первые исследования на людях уже подтверждают эту связь. Небольшое испанское исследование показало, что прослушивание классической музыки (Вивальди, Штрауса, Моцарта) положительно влияет на микробиом полости рта, снижая концентрацию патогенных бактерий, связанных с нейровоспалением и болезнью Альцгеймера.

Механизм этого явления до конца не ясен. Возможно, музыка, снижая стресс через мозг, опосредованно влияет на микробное сообщество через ось «кишечник-мозг». А может, звуковые колебания напрямую воздействуют на метаболизм бактерий, как показывают опыты in vitro.

Так или иначе, кажется, что Шекспир был прав: если музыка — пища любви, то, возможно, она является пищей и для наших внутренних союзников — полезных микробов.