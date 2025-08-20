На Кавказе запустили производство инновационных имплантатов с нанопокрытием

В Ставрополе дан старт производству отечественных зубных имплантатов, которые были разработаны научным коллективом из нескольких российских университетов. Новые изделия обладают уникальным биосовместимым покрытием, значительно повышающим их приживляемость.

Индустриальный партнер проекта планирует изготовить и вывести на рынок первую партию из пяти тысяч серийных имплантатов уже до конца текущего года. Как отметила исполняющая обязанности ректора Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Татьяна Шебзухова, данный проект является ярким примером успешной консолидации усилий ученых из разных областей и индустриальных партнеров.

Инновационная технология была создана в результате сотрудничества специалистов СКФУ, Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ) и Дагестанского государственного университета (ДГУ). Разработанный метод позволяет формировать на поверхности титанового имплантата сверхтонкое нанопокрытие толщиной около 40 нанометров. Эта пленка отличается однородностью и отсутствием пор, выступая в роли буфера, который нейтрализует действие негативных примесей в сплаве и улучшает интеграцию имплантата с костной тканью.

По мнению одного из разработчиков, профессора кафедры стоматологии СтГМУ Александра Долгалева, отечественная продукция способна успешно конкурировать с импортными аналогами благодаря сочетанию высокого качества и доступной цены. Он также сообщил, что лично стал первым пациентом, которому был установлен созданный имплантат. Реализация проекта стала возможной благодаря программе академического лидерства «Приоритет 2030» и грантовой поддержке Фонда содействия инновациям.

Как сообщили в пресс-службе СКФУ, о запуске производства рассказало агентство РИА Новости.