Как употребление молочных продуктов перед сном влияет на сновидения

Людям следует отказаться от молочных продуктов в вечернее время. Оказалось, что они могут вызывать тревожные сновидения и кошмары.

Исследование с участием более 1000 человек показало, что молоко, сыр и йогурт, съеденные на ночь, чаще других продуктов ассоциировались с плохими снами. Особенно ярко этот эффект проявлялся у людей с непереносимостью лактозы.

По словам доктора Торе Нильсена, ведущего автора исследования, желудочно-кишечные симптомы (газы, вздутие, спазмы) могут влиять на качество сна, делая его прерывистым. Это, в свою очередь, повышает вероятность запоминания тревожных снов.

Как отмечает Дженнифер Л. Мартин — представитель Американской академии медицины сна и профессор медицины в Медицинской школе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете — худшим перекусом перед сном будет мороженое. Этот десерт не рекомендуется есть по вечера людям с непереносимостью лактозы и чувствительным пищеварением.