Обоняние человека усилили при помощи радиоволновой стимуляции нервов

Физики из Южной Кореи создали прибор, способный усиливать обоняние человека путем стимуляции обонятельных нервов в его носовой полости и соседних с ней регионов мозга при помощи пучков радиоволн. Данное устройство может стать безопасной и удобной заменой для ароматерапии и хирургических методик восстановления обоняния, сообщила пресс-служба Американского физического института (AIP).

"Нам впервые удалось заметным образом улучшить обонятельные способности человека, используя лишь электромагнитные волны. Наш метод абсолютно неинвазивен - для его работы не требуются ни хирургические процедуры, ни использование химикатов. При этом он абсолютно безопасен - он не нагревает кожу или не вызывает дискомфорта", - заявил профессор Университета Ханьян (Корея) Чан Йенъу, чьи слова приводит пресс-служба AIP.

Как отмечает Чан Йенъу, сейчас значительное число людей на Земле испытывает проблемы с обонянием, что стало особенно актуально после начала всемирной пандемии коронавирусной инфекции. Для борьбы с подобными нарушениями чаще всего используются различные хирургические процедуры и ароматерапии на базе веществ с очень сильным запахом, чье воздействие на обонятельные нейроны приводит к нормализации их работы.

Несколько лет назад ученые обнаружили, что сконцентрированные пучки некоторых типов радиоволн способны менять характер работы нейронов в мозге. Это наблюдение натолкнуло южнокорейских физиков на мысль, что подобные волны можно применить для повышения активности нейронов в обонятельной луковице мозга человека, отвечающих за распознавание сигналов, поступающих из рецепторов в носовой полости.

Руководствуясь этой идеей, исследователи собрали группу из 28 здоровых молодых жителей Кореи, согласившихся пройти серию экспериментов по распознаванию запахов в лаборатории. В рамках этих опытов ученые просили добровольцев сравнить запахи нескольких тестовых проб, содержавших в себе разные количества спирта н-бутанола, и предложили части из них пройти экспериментальную пятиминутную стимуляцию мозга при помощи радиоволн.

Последующие наблюдения показали, что данная процедура значительным образом улучшила обоняние добровольцев, причем данный благотворный эффект сохранялся на протяжении как минимум недели. В среднем, они начали ощущать запах н-бутанола даже в минимальных концентрациях, составляющих 0,0022%, тогда как до начала опытов этот показатель был выше примерно на два порядка (0,016%). Это говорит в пользу перспективности использования радиоволновой терапии для борьбы с полной и частичной потерей обоняния, подытожили профессор Чан Йенъу и его коллеги.