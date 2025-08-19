Почему утренний кофе кажется «волшебным»

Для многих людей день начинается с чашки кофе. Исследователи из Университета Билефельда (Германия) и Университета Уорика (Великобритания) решили выяснить, почему утренний кофе бодрит сильнее, чем выпитый днем, пишет Еarth.com.

© Naukatv.ru

На протяжении нескольких недель молодые взрослые в Германии фиксировали свое настроение и отмечали, употребляли ли кофеин в последние полтора часа. Результаты оказались однозначными: кофе и другие напитки с кофеином повышали уровень счастья и энтузиазма, особенно сильно в первые 2,5 часа после пробуждения. Позже эффект ослабевал.

Кофеин также снижал уровень грусти и раздражительности, хотя этот эффект был менее стабильным и не зависел от времени суток. Влияния на беспокойство почти не было.

Механизм действия кофеина связан с блокировкой аденозиновых рецепторов мозга. Это повышает уровень энергии и активность дофамина, влияющего на настроение и концентрацию. Такой эффект воспринимается как «перезагрузка». При этом различий между людьми с высоким или низким уровнем тревожности, депрессии или выпивающими много или мало кофе обнаружено не было.

Однако ученые обсуждают и другую версию: не объясняется ли утренний подъем просто снятием симптомов отмены. Даже умеренные потребители могут испытывать легкий «дефицит кофеина» утром, который быстро устраняется первой чашкой.

На действие кофеина влияли и внешние факторы. Если люди чувствовали усталость, напиток действовал сильнее. А в компании других эффект был слабее: социальное общение само по себе улучшало настроение.

Исследователи подчеркивают: кофе — это не только культурный ритуал, но и стимулятор, требующий умеренности. Чрезмерное употребление может нарушить сон.

Таким образом, работа, опубликованная в Scientific Reports, показывает: кофеин лучше всего действует в первой половине дня, делая людей бодрее и счастливее. Но эффект не усиливается с каждой чашкой и постепенно сходит на нет.