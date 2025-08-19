Ученые выяснили, как медитация влияет на мозг

Новое исследование, опубликованное в журнале International Journal of Psychophysiology, показало: медитация осознанности влияет на мозг не только как средство расслабления, но и помогает тренировать внимание. У людей, практиковавших еежедневно в течение шести недель, наблюдалось снижение активности альфа-волн — сигнала, обычно связанного с отсутствием концентрации и «блуждания ума».

Медитация осознанности предполагает сосредоточение на настоящем моменте без оценок, чаще всего через наблюдение за дыханием. Эта практика, укорененная, например, в буддизме, сегодня широко применяется в психотерапии. Она помогает снижать стресс, регулировать эмоции и развивать когнитивную гибкость. Однако механизмы ее действия остаются предметом исследований.

Ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) и показатель электропроводимости кожи, связанный с активацией симпатической нервной системы. 42 студента (средний возраст — 21 год) были случайным образом разделены на две группы: одна занималась медитацией по 15 минут в день, другая — слушала классическую музыку. Эксперимент длился шесть недель. До и после у участников измеряли альфа-активность мозга, уровень физиологического возбуждения и с помощью специального опросника — уровень осознанности.

Результаты показали: во время медитации осознанности интенсивность альфа-волн снижались сильнее, чем в состоянии покоя. Этот эффект был особенно заметен в лобных и затылочных областях мозга, связанных с вниманием и эмоциональной регуляцией. Более выраженное снижение наблюдалось в правом полушарии, ответственном за обработку эмоций.

При этом уровни проводимости кожи существенно не различались между состояниями медитации и отдыха, что указывает: изменения альфа-волн связаны скорее с вниманием, чем с общим расслаблением и успокоением.

Ограничением исследования остается малая и однородная выборка — молодые студенты с минимальным опытом практики. В будущем ученые планируют изучить влияние дыхательных техник и расширить выборку на разные возрастные и клинические группы.