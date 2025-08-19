Сеченовский университет создал полезную жевательную резинку

В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что студенты вуза разработали инновационную жевательную резинку «Ретерикс», которая помогает поддерживать здоровье полости рта. В ее состав входят пробиотики и пребиотики, нормализующие микрофлору и снижающие риск развития кариеса и гингивита.

© Ferra.ru

Проект стал результатом совместной работы студентов-стоматологов, провизоров и менеджеров. За десять занятий команда не только разработала концепцию продукта, но и самостоятельно изготовила первые образцы на опытном производстве университета. Как отметила Анна Туркина из Института стоматологии, участники проекта справились с задачей, полагаясь лишь на советы наставников.

Процесс создания жвачки включал несколько этапов: подбор и смешивание ингредиентов, прессование, а также упаковку и маркировку. Студенты стремились добиться мягкой текстуры, чтобы конкурировать с популярными брендами.