Генетики нашли связь между длиной пальцев и скоростью старения

Мужчины с так называемым «женским» соотношением длины пальцев левой руки могут стареть быстрее — к такому выводу пришли польские ученые из Университета Лодзи. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Human Biology.

Речь идет о соотношении длины указательного и безымянного пальцев (2D:4D). Если безымянный длиннее указательного, это говорит о большем влиянии тестостерона во время внутриутробного развития. Обратная пропорция указывает на преобладание эстрогена. Как поясняет ведущий автор работы, доктор Паулина Прушковска-Пшибыльска:

«Этот показатель используется в антропологии и биологии человека уже несколько десятилетий для оценки влияния гормональной среды плода на его дальнейшее развитие»

В исследовании участвовали 182 взрослых в возрасте от 30 до 76 лет. Ученые измерили длину пальцев и проанализировали образцы крови, чтобы определить так называемый эпигенетический возраст — биологическую скорость старения организма. Для этого они использовали «эпигенетические часы» — специальные алгоритмы, которые оценивают старение по метилированию ДНК.

Метилирование — это химический процесс, при котором к ДНК прикрепляются небольшие группы атомов. Оно не меняет сам генетический код, но влияет на то, какие гены «включены» или «выключены». Этот механизм связан с проявлением внешних признаков старения, таких как морщины или снижение эластичности кожи, а также с риском развития болезней.

Результаты оказались неожиданными. У мужчин более высокое соотношение 2D:4D (то есть указательный палец относительно длиннее безымянного) было связано с ускоренным эпигенетическим старением. У женщин такой зависимости не выявили.

«Мы обнаружили статистически значимую связь между высоким показателем 2D:4D на левой руке и ускоренным старением организма у мужчин», — отметила Прушковска-Пшибыльска.

Для проверки использовались разные модели эпигенетических часов. Две из них показали устойчивый результат: PhenoAge, прогнозирующая риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний, и DNAmTL, связанная с длиной теломер. Теломеры — это концевые участки хромосом, которые укорачиваются с возрастом, и их сокращение связано с риском болезней сердца, рака и ослаблением иммунитета.

Почему это важно?

Индекс 2D:4D отражает условия внутриутробного развития — соотношение гормонов в амниотической жидкости. На него могут влиять здоровье матери, ее диета, воздействие химических веществ, а также индивидуальные особенности организма. Эти факторы могут оставлять след в организме человека на всю жизнь, ускоряя или замедляя биологическое старение.

При этом ученые подчеркивают: выявленная связь не означает прямой причинно-следственной зависимости.

«Чтобы доказать это недвусмысленно, нужно было бы проводить исследования с момента беременности и отслеживать влияние гормонов и длину пальцев на протяжении всей жизни. Это связано с серьезными методологическими и этическими трудностями», — пояснила исследователь.

Тем не менее открытие может иметь практическое значение в будущем. По словам Прушковской-Пшибыльской, оно может помочь в пренатальной профилактике: