Специалисты Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова совместно с коллегами исследовали варианты в гене DEPDC5, который связан с фокальной эпилепсией. Статья, в которой авторы подробно описали суть и результаты работы, опубликована в журнале Epilepsia, сообщила пресс-служба МГНЦ.

Фокальная эпилепсия — наиболее распространенный тип эпилепсии, на долю которого приходится 60-70% всех случаев этого заболевания. Новое исследование российских специалистов направлено на изучение роли сплайсинговых вариантов в гене DEPDC5, который обычно ассоциируется с семейными фокальными эпилепсиями.

«Герминальные гетерозиготные варианты в генах, кодирующих компоненты комплекса GATOR1 (DEPDC5, NPRL2 и NPRL3), часто выявляются при ДНК-диагностике у пациентов с эпилепсией. Однако сплайсинговые варианты в этих генах остаются малоизученными. В данной работе мы провели системный анализ как интронных, так и экзонных сплайсинговых вариантов и разработали потенциальную стратегию для коррекции патологических последствий таких вариантов», — рассказал Михаил Скоблов, доктор биологических наук, заведующий отделом функциональной геномики Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, доцент кафедры молекулярной генетики и биоинформатики ИВиДПО МГНЦ.

Ученые провели клиническое и молекулярное исследование российских пациентов из четырех семей, у которых были найдены интронные и экзонные варианты в гене DEPDC5. Чтобы изучить патогенность вариантов, специалисты провели функциональные исследования на крови и фибробластах пациентов, которые показали различные механизмы влияния вариантов на сплайсинг и доказали их патогенность.

Также исследователи проанализировали опубликованные варианты гена DEPDC5 и обнаружили, что около 14% всех вариантов в этом гене могут влиять на сплайсинг согласно предсказаниям SpliceAI.

С помощью разработанных систем минигенов для нескольких экзонных вариантов специалисты провели эксперименты по функциональному анализу, которые выявили различные механизмы нарушения сплайсинга для исследуемых вариантов.

Для одного из сплайсинговых вариантов, обнаруженных у российского пациента, были разработаны различные системы по коррекции сплайсинга. Наиболее эффективная snRNA, доставленная с помощью лентивирусной трансдукции, была успешно применена в экспериментах на культуре фибробластов пациента. В результате ученые продемонстрировали новый терапевтический подход, который открывает перспективы для разработки персонализированных стратегий лечения.

Ученые считают, что исследование поможет лучше понять, как «работают» сплайсинговые варианты в гене DEPDC5 и какова их роль в фокальных эпилепсиях.