Российские ученые создадут таблетки от диабета и ожирения

Ученые университета «Сириус» работают над созданием нового класса лекарств для лечения диабета 2-го типа и ожирения. В отличие от существующих зарубежных аналогов, российский препарат будет выпускаться в форме таблеток, а не инъекций.

В основе разработки лежат соединения, воздействующие на глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) — природную молекулу, регулирующую уровень сахара в крови и аппетит. Ученые модифицировали структуру зарубежного препарата дануглипрона, который ранее показал серьезные побочные эффекты в клинических испытаниях.

Пока вещества протестированы только на клеточных культурах. После выбора наиболее перспективного варианта исследователи планируют перейти к доклиническим и клиническим испытаниям.

Ранее специалисты из Уральского федерального университета, Института органического синтеза УрО РАН и Волгоградского медуниверситета разработали новые соединения для борьбы с тяжелыми последствиями диабета второго типа.