Исследование показало, помогает ли голодание похудеть

Голодание не поможет похудеть людям с ожирением, ведь их обмен веществ "не умеет" перестраиваться так быстро, как у стройных. Это выяснилось в ходе исследования зарубежных ученых, результаты которого прокомментировала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова. По мнению врача, гораздо эффективнее способствуют похудению сбалансированное питание и физическая активность.

Согласно исследованию ученых, опубликованному в научном журнале Cell Reports Medicine, у людей с ожирением даже 48 часов без еды не "включают" полноценные защитные механизмы, способствующие избавлению от лишнего веса. Их организм хуже перестраивает обмен веществ, чем у стройных людей, и дольше остается в состоянии воспаления (хроническое воспаление в организме может мешать похудению, так как в числе прочего оно способно нарушать пищеварение и усвоение питательных веществ).

В целом интервальное голодание может быть полезно для метаболизма, но оно не подходит в качестве основного способа похудения. Для людей с ожирением эффект минимален, а стресс для организма - значительный.

«Да, ощущение голода само по себе влияет на иммунитет, снижая воспаление, но это не значит, что такой подход работает одинаково для всех. Для здоровья и снижения рисков куда важнее сбалансированное питание, физическая активность и работа с образом жизни, а не эксперименты с отказом от еды», — прокомментировала Зухра Павлова.

