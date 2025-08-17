В Канаде создали мини-роботов, растворяющих камни в почках

Международная команда исследователей под руководством Университета Ватерлоо (Канада) разрабатывает новую технологию борьбы с камнями в почках с помощью крошечных роботов.

© Ferra.ru

Лечение камней обычно сводится к обезболивающим и растворяющим препаратам, которые действуют медленно. В тяжёлых случаях камни приходится удалять хирургическим путём.

Учёные Ватерлоо предложили другой способ: использовать мягкие, тонкие полоски длиной всего 1 см, снабжённые магнитами и ферментом уреазой. Эти мини-роботы управляются врачами с помощью магнитного манипулятора и направляются прямо к камням. Фермент снижает кислотность мочи, и камни начинают растворяться, становясь достаточно маленькими, чтобы выйти естественным путём всего за несколько дней.

Метод уже успешно испытали на 3D-модели мочевых путей. По словам руководителя проекта, профессора Вероники Магданц, технология может стать настоящим спасением для пациентов.

Следующий шаг команды — испытания на крупных животных и улучшение системы управления, включающей роботизированную руку с магнитом и ультразвуковой контроль в реальном времени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.