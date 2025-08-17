Экспериментальный препарат замедлил развитие болезни Альцгеймера

Экспериментальный препарат обицетрапиб показал способность замедлять развитие симптомов болезни Альцгеймера у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании приняли участие более 1000 человек в возрасте 66-70 лет.

В течение года участники эксперимента получали обицетрапиб в дополнение к стандартному лечению. У них наблюдалось снижение уровня фосфорилированного тау-белка 217 примерно на 20%. Этот показатель – ключевой маркер болезни Альцгеймера.

Эффект был особенно заметен у людей с генетической предрасположенностью к заболеванию, которая встречается у большинства пациентов с данной болезнью. Результаты были наиболее выражены у носителей гомозигот APOE4, сообщает издание Science XXI.

Ранее обицетрапиб зарекомендовал себя как средство, способное снижать уровень вредного холестерина и повышать уровень полезного холестерина. Препарат может быть перспективным инструментом не только в борьбе с атеросклерозом, но и с болезнью Альцгеймера.

Препарат хорошо переносился пациентами. Побочные эффекты были сопоставимы по частоте и тяжести с плацебо.

