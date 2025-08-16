Разработан новый метод лечения аденомы предстательной железы

Инновационные хирургические методики для лечения аденомы предстательной железы, включая и запущенные случаи, разработали и внедрили в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии им. академика И.И. Дедова (НМИЦ Эндокринологии). Новые технологии позволяют ускорить восстановление и минимизировать осложнения, а главное, сохранить пациенту мужские функции.

© Российская Газета

Аденома простаты - одно из самых распространенных мужских заболеваний. В 40-50 лет симптомы заболевания есть у 25-30% мужчин, но за медицинской помощью обращается лишь 5-10%. К 60 годам с неприятными проявлениями сталкивается уже каждый второй, а к 70 - от аденомы страдает 65-70% мужчин. И примерно в каждом третьем случае врачам приходится прибегать к хирургическому вмешательству - из-за осложнений или когда неэффективна консервативная терапия.

"Десятилетиями открытая аденомэктомия (удаление аденомы - разросшейся ткани простаты - через разрез внизу живота) была "золотым стандартом" лечения крупных аденом предстательной железы. Однако, она зачастую сопровождалась крупной кровопотерей, до 500 мл, и длительной реабилитацией пациентов. Наши запатентованные техники оперативного лечения позволяют решить эти проблемы. При этом сохраняется внутренняя структура уретры и, что очень важно для наших пациентов, - сексуальная функция. Поскольку вмешательство малоинвазивное, восстановление работоспособности организма происходит уже на вторые сутки после операции. В этом плане наши инновационные методики в корне меняют стандарты урологической помощи в России и даже в мире", - рассказал "РГ" врач-онкоуролог, заведующий лечебно-диагностическим отделением андрологии и урологии Эндокринологического Центра Станислав Волков.

Новый подход, разработанный в НМИЦ Эндокринологии, включает лапароскопическое удаление аденомы (без крупных разрезов) с временным пережатием подвздошных артерий - это резко снижает кровопотерю. Кроме того, врачи проводят уретроцистоанастомоз - искусственно соединяют мочевой пузырь и уретру, чтобы восстановить нормальное мочеиспускание.

"Органосохраняющие технологии позволяют избежать повреждения нервных структур, ответственных за эректильную функцию", - отмечает Станислав Волков.

По его словам, новый стандарт позволяет максимально сократить кровопотери и минимизировать постоперационные осложнения у коморбидных пациентов - с сахарным диабетом и другими эндокринными патологиями.

Клинические исследования новых методик подтвердили: частота осложнений уменьшилась с 25% до 8%, сроки госпитализации - с 7-14 до 3-4 дней.

Кому подходит новый метод?

Технология особенно актуальна для пациентов: