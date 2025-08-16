В MIT создали два революционных антибиотика

Ученые Массачусетского технологического института с помощью искусственного интеллекта открыли два принципиально новых класса антибиотиков, эффективных против смертельно опасных супербактерий. Препараты NG1 и DN1 успешно борются с устойчивыми к лечению штаммами гонореи и стафилококка, открывая новую эру в борьбе с антимикробной резистентностью.

