В Китае открыли центр по развитию ИИ в медицине

В Макао открылся Китайско-Макао-Шанхайский центр трансляционной медицины с применением искусственного интеллекта. Центр создан при поддержке Фонда Макаоского университета науки и технологий и работает на двух площадках — в Шанхае и Макао. Его цель — объединить научные ресурсы двух городов, ускорить внедрение медицинских разработок на основе ИИ и улучшить здравоохранение.

По словам Сян Мэй Су, члена Шанхайского городского комитета КППК, Шанхай отвечает за технологические инновации, а Макао помогает объединять международные и китайские ресурсы и передовые медицинские достижения.

Директор Шанхайского института исследований в области ИИ Сун Хайтао отметил, что в Шанхае сосредоточена треть ведущих компаний в сфере ИИ Китая, есть крупные медицинские базы данных и развитая биомедицинская отрасль.

Планируется активнее развивать интеграцию китайской и западной медицины, стандартизировать подходы в традиционной китайской медицине и создавать многоязычные базы данных.

Проект также направлен на укрепление международных связей, в том числе с португалоязычными странами.