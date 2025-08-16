Колумбийские ученые разработали бактериальный щит против рака

Колумбийские исследователи совершили потенциальный прорыв в лечении онкологических заболеваний, разработав инновационный бактериальный препарат. В основе технологии лежит открытие, сделанное 15 лет назад, — редкое заболевание, наделяющее носителей естественной защитой от вирусных инфекций.

© runews24.ru

Ученые во главе с Дшаном Богуновичем обнаружили, что постоянный слабовыраженный воспалительный процесс у таких пациентов создает уникальный "щит" против вирусов. Исследователям удалось воспроизвести этот механизм в лабораторных условиях. Экспериментальный препарат, вводимый через нос, уже показал впечатляющие результаты в тестах на животных, блокируя размножение вирусов, включая онколитические.

"На данный момент мы не выявили ни одного вируса, способного преодолеть эту защиту", — заявил Богунович.

Хотя технология пока находится на стадии доклинических испытаний, ученые уверены, что их открытие может привести к созданию принципиально нового класса противовирусных препаратов. Особые надежды возлагаются на применение разработки в комплексной терапии онкологических заболеваний.