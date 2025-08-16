Разработан эффективный метод лечения пародонтита

Ученые Пермского Политеха и ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера разработали особую конструкцию для лечения пародонтита. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Пермского Политеха.

© Газета.Ru

Пародонтит — одна из самых распространенных стоматологических проблем в мире, от которой, по оценкам ВОЗ, страдает более 90% людей. При тяжелых формах воспаления зубы становятся подвижными, а в запущенных случаях выпадают. Один из способов остановить процесс — шинирование, когда несколько зубов объединяют в единую конструкцию для равномерного распределения нагрузки.

Исследователи разработали шину нового типа из высокопрочного диоксида циркония. В отличие от традиционных конструкций, она состоит из отдельных элементов, которые можно заменить по одному, не снимая всю систему. Материал отличается высокой биосовместимостью, прочностью, способностью подавлять рост бактериальных пленок и максимально естественным цветом, совпадающим с оттенком зубной эмали.

Конструкция изготавливается по 3D-модели, созданной на основе точных слепков, с минимальным препарированием зубов. Трапециевидная форма элементов обеспечивает надежную фиксацию и щадящее воздействие на ткани, а точность подгонки достигает 10–20 микрометров — в несколько раз выше, чем у металлических аналогов.

Сейчас инновационная шина проходит клинические испытания. Разработка получила патент и, по словам авторов, может сделать лечение пародонтита более эффективным и комфортным для пациентов.