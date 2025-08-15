Ученые выяснили, как мозг объединяет зрение и слух для быстрых решений

Международная группа учёных из Рочестерского университета и Дублинского университета выяснила, как мозг объединяет визуальные и звуковые сигналы, чтобы быстрее принимать решения. Исследование показало, что на раннем этапе каждый сенсор обрабатывается по отдельности, но итоговые сигналы объединяются в опорно-двигательной системе, что позволяет ускорить реакцию.

© Ferra.ru

В ходе эксперимента участникам показывали движущиеся точки на экране и одновременно проигрывали звуковые тоны. Люди должны были нажать кнопку при изменении картинки, звука или обоих одновременно. Записывая активность мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), исследователи обнаружили, что визуальная и слуховая информация накапливаются отдельно, а затем объединяются при формировании двигательной команды.

Учёные протестировали две компьютерные модели — в одной сенсорные сигналы «соревновались» за право запустить ответ, в другой — сначала интегрировались, а затем передавались в опорно-двигательную систему. После введения небольших задержек между зрительными и слуховыми сигналами стало ясно, что модель с интеграцией гораздо лучше описывает поведение участников.

Авторы называют результаты важным шагом в понимании того, как мозг объединяет информацию от разных органов чувств. Полученные данные помогут лучше объяснить различия в поведении у пациентов с неврологическими нарушениями и в перспективе разработать новые методы диагностики и реабилитации.