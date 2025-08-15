Петербург и Беларусь создают революционную вакцину против рака

В Санкт-Петербурге онкологический центр им. Н.П. Напалкова обзавелся передовым оборудованием – хирургическим роботом Da Vinci. На торжественной церемонии запуска системы присутствовал губернатор Александр Беглов, который лично оценил возможности аппарата, способного с высокой точностью проводить сложные хирургические вмешательства. В качестве демонстрации Da Vinci выполнил точный разрез яблока.

Планируется использование системы для лечения онкологических заболеваний в областях урологии, гинекологии, торакальной и ЛОР-онкологии, а также при операциях на органах брюшной полости. Уникальность Da Vinci заключается в его способности идеально имитировать движения рук хирурга, что особенно важно при операциях в труднодоступных областях.

Александр Беглов подчеркнул, что онкоцентр Напалкова – один из лучших в стране, и внедрение Da Vinci откроет новые горизонты в высокотехнологичной хирургии, сделав передовое лечение доступным для всех жителей города. Губернатор также отметил, что в течение пяти лет планируется увеличение количества высокотехнологичных операций до 170 тысяч в год.

Директор онкоцентра Напалкова, Владимир Моисеенко, выразил благодарность губернатору за предоставленную возможность и подчеркнул важность скорейшего освоения робота для лечения онкологических пациентов.

Стоит отметить, что за последние годы в Санкт-Петербурге было модернизировано и построено множество медицинских учреждений, оснащенных современным оборудованием, что позволило увеличить выявляемость рака на ранних стадиях до 60%.

Губернатору также продемонстрировали лабораторию онкоцентра, известную разработкой технологии создания уникальной клеточной вакцины на основе опухоль-инфильтрующих лимфоцитов. Специалисты центра в сотрудничестве с коллегами из Беларуси работают над созданием биомедицинского клеточного продукта, способного лечить даже запущенные стадии меланомы. В ближайшем будущем планируется лицензирование производства вакцины.