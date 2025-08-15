В России научили нейросеть устанавливать место опухоли мозга

Молодые ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали веб-приложение для автоматического выявления новообразований головного мозга на МРТ-снимках с помощью методов компьютерного зрения, сообщили в пресс-службе вуза. Программа не только обнаруживает опухоль, но и классифицирует, и определяет ее точную локализацию.

"Веб-приложение не только находит опухоль и определяет место ее локализации, но и классифицирует новообразование, то есть делает предположительный вывод о его характере. Модель определяет, что обнаруженное образование - это, например, глиома, менингиома или аденома гипофиза", - рассказал автор проекта, выпускник магистратуры передовой инженерной школы Сеченовского университета Иван Симонович, которого цитирует пресс-служба.

Приложение имеет открытый код, выложенный на GitHub - веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. В процессе разработки была обучена одна из самых современных открытых моделей YOLO v11. Для обучения нейросетевой модели использовали более 5 тысяч стандартизированных изображений, собранных из открытых дата-сетов. Благодаря применению актуальных техник аугментации и проведенной серии экспериментов удалось достичь показателя точности выявления опухолей более 97%.

На сегодняшний день создан прототип веб-приложения и разработано серверное приложение с веб-интерфейсом для демонстрации работы обученной модели в режиме реального времени. В планах на будущее - повышение точности модели, добавление новых источников данных из российских рентгенологических лабораторий, доработка серверного приложения для удобства врачей. Планируется расширить функционал приложения - обучить модель находить на МРТ-снимках не только опухоли, но и другие патологии головного мозга.