Сколько жизней можно спасти, уменьшив вред от курения

Даже неполный отказ от курения с переходом обычных сигарет на альтернативные бездымные системы может существенно сократить расходы системы здравоохранения. Как результат - суммарный прирост показателей ВВП за счет экономии благодаря уменьшению заболеваемости, снижению инвалидности и увеличению продолжительности жизни может составить до 1,5 триллионов рублей в год. Об этом рассказала "РГ" один из авторов исследования, директор института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Лариса Попович.

При этом полный отказ от курения принесет еще большую пользу для бюджета, не говоря уже о человеческих жизнях. Прогностическая модель исследователей из НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) опубликована в журнале "Качественная клиническая практика".

Длительное обследование домохозяйств, которое уже много лет проводит ВШЭ, показало: за последние десять лет доля курильщиков в России сократилась почти на четверть: с 31% в 2012 году до 23% в 2022 году. Однако сейчас ситуация стагнировала - в "строю" остаются самые заядлые любители курения, как правило, с длительным стажем, которые не готовы или не могут бросить курить. Как показывают соцопросы, об этом заявляют около трети тех, кто курит.

Между тем, сигареты сокращают жизнь в среднем на 10-12 лет. Поэтому возможность снижения вреда от курения табака становится одной из главных задач общественного здравоохранения.

На этом пути ученые предлагают различные варианты. Специалисты ВШЭ рассчитали, какие экономические результаты может дать массовый переход заядлых курильщиков на альтернативные варианты доставки никотина. В основу анализа легли данные авторитетных Кокрейновских обзоров (международные систематические обзоры клинических исследований, которые считаются золотым стандартом доказательной медицины). Также ученые использовали результаты 26-недельного клинического исследования, которое показало: при отказе от сигарет и замене их системами нагревания табака уровни биомаркеров вредного воздействия снижаются на 16-49%. Эти данные стали ключевым ориентиром для моделирования.

Учёные использовали показатель DALY - он показывает, сколько лет жизни теряется из-за болезней, инвалидности или преждевременной смерти. Чем меньше потерь по этому показателю, тем лучше для общества и экономики.

В сценарии-минимум, где снижение вреда оценивается наиболее скромно - на 16%, по расчетам получилось, что можно было бы сохранить около 632 тысяч лет здоровой жизни у мужчин (причем в самом активном возрасте 35-59 лет) и предотвратить почти 19 тысяч преждевременных смертей. У женщин эффект скромнее, но всё же значителен: около 396 тысяч сохранённых лет жизни и свыше 2 тысяч спасённых жизней.

Во втором сценарии, при снижении вреда на 49%, результаты удваиваются: у мужчин - до 1,3 миллиона лет здоровой жизни и более 39 тысяч предотвращённых смертей, у женщин - около 822 тысяч лет жизни без заболеваний и до 3, 8 тысяч спасённых жизней.

"С экономической точки зрения внедрение мер по снижению вреда тоже оправдано: это может дать прирост ВВП до 1,5 триллиона рублей в год - за счёт снижения потерь от преждевременной смертности, инвалидности и ухудшения здоровья населения, увеличивающих затраты на лечение и реабилитацию", - поясняет Лариса Попович.

Авторы отмечают, что большинство научных исследований в области альтернатив традиционному курению, когда курильщик перестает вдыхать дым (поскольку используется нагревание, а не горение табака) - опирается на маркеры воздействия на здоровье. Для получения полной доказательной базы потребуются десятилетия - долговременные последствия еще предстоит оценить. Однако уже сейчас данные токсикологических анализов показывают снижение рисков по сравнению с обычным курением сигарет.

Следует также учитывать данные о поведении потребителей, - говорят исследователи. По данным опросов ФОМ, доля потребителей альтернативной никотинсодержащей продукции в России уже достигла 15% среди курящей аудитории. Причем опросы говорят: если эти продукты станут недоступны (попадут под запрет), лишь 13% респондентов готовы были бы полностью отказаться от вредной привычки, но большинство просто вернулись к более вредным для здоровья обычным сигаретам.

Ученые подчеркивают: главной целью снижения вреда от курения должен стать полный отказ от него. Социальные и экономические выгоды в этом случае возрастут многократно. Именно поэтому, принимая законодательные решения, важно использовать максимально гибкие методы воздействия на поведение, помогая курящим людям сначала снизить вред от сигарет, а в перспективе полностью избавиться от никотиновой зависимости.