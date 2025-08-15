Россия сможет сама проводить крупные генетические исследования

Россия освоила крупные генетические исследования
Российская наука достигла важного рубежа в области генетических исследований. Как сообщил директор Института археологии РАН Николай Макаров, страна теперь может самостоятельно проводить масштабные генетические анализы, не отправляя образцы за границу.
Ещё недавно российским учёным приходилось передавать археологические находки в иностранные лаборатории. Однако теперь ситуация изменилась. Первым полностью отечественным проектом стало исследование генетики скифов, результаты которого опубликовали этим летом.
Учёные установили, что европейские и азиатские скифы имели генетические различия. Это открытие стало возможным благодаря многолетней работе археологов, которые собирали и сохраняли костные останки.
Макаров подчеркнул, что исследование проводилось исключительно в российских лабораториях. Это демонстрирует развитие научного потенциала страны в области генетики и археологии.