Как можно избавить ребенка от наследственной болезни

Эксперимент ради жизни. Оправдано ли такое? Но в новости из Великобритании подчеркивалось: уникальная процедура помогла устранению неизлечимого наследственного заболевания - у всех участниц был высокий риск передачи детям опасных заболеваний.

Технология такая. Из яйцеклетки матери или эмбриона, носящих мутировавший ген, удаляют всю генетическую информацию, а затем переносят его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями, но без остальной ключевой ДНК. В результате эмбрион получает ДНК трех человек: биологических родителей и донора. Как пишет Sky News, из 22 женщин забеременели семь. В результате родились восемь детей с ДНК трех человек. При этом у пятерых младенцев нет следов наследственных болезней.

По просьбе "РГ" сообщение комментирует главный гинеколог Минздрава России академик Лейла Адамян.

«Для решения проблемы, — говорит Лейла Владимировна, — ученые исправляли мутировавшие гены. Это высокоточная вспомогательная репродуктивная процедура, при которой ядро яйцеклетки будущей матери пересаживается в донорскую яйцеклетку с полностью здоровыми митохондриями, после чего проводится обычное ЭКО. Цель одна-единственная: разорвать наследственную передачу тяжелых мутаций митохондриальной ДНК и подарить семье генетически своего, здорового ребенка. 99,8% генетического кода ребенка остается от родителей. Донорский вклад ограничивается 37 "энергетическими" генами митохондрий».

Метод митохондриальной донорской терапии (MDT) строго показан женщинам, у которых каждая яйцеклетка несет критически высокую долю дефектной ДНК, когда даже преимплантационная диагностика бессильна. MDT выполняется двумя отработанными схемами - пронуклеарным переносом или переносом материнского веретена - обе проходят под микроскопом в эмбриологической лаборатории и регулируются так же жестко, как любые операции на зародышевых клетках.

Процедура реализуется через ЭКО, а значит, входит в компетенцию гинекологии и акушерства.

По сути, MDT - это клеточная "пересадка батарейки", а не генетический апгрейд личности. Процедура сложна, требует лицензий и многолетнего наблюдения за детьми. Но дает уникальный шанс тем семьям, где раньше выбор стоял между рождением тяжелобольного ребенка и полным отказом от материнства. Тема, вокруг которой сегодня кипят споры в научном сообществе и СМИ, чрезвычайно актуальна, но при этом многогранна и непроста. Ясно одно: MDT - не "конструирование человека", а высокоточная операция, направленная на спасение детей от смертельных наследственных болезней, передаваемых по материнской линии.

В связи с сообщением из Великобритании уместно вспомнить некоторые истоки. Еще в 2009 году американские коллеги под руководством Шухрата Миталипова показали на приматах, что можно "пересадить" целое ядро яйцеклетки в донорскую цитоплазму со здоровыми митохондриями без вреда для развития эмбриона. Затем была опробована и более радикальная техника переноса пронуклеусов. Именно эти фундаментальные наработки привели к тому, что сегодня в Великобритании уже восемь малышей живут без риска митохондриальной катастрофы. Это стало значительным прогрессом в генетике и репродуктивной медицине.

Лейла Владимировна! А саму технологию назвали почти игриво: "трехродительский ребенок".

Лейла Адамян: Очень точно! Ведь у малыша есть ДНК от матери, отца и донора яйцеклетки (митохондриальная ДНК). Тем более что путь к успеху очень не прост и не быстр. Еще раз напомню. Первые опыты проводились в США, но тогда технологии не позволяли добиться стабильных результатов. Пять лет назад подобная попытка имела место в Мексике. Но впервые метод официально одобрен страной с жестким регулированием - Великобританией. Сейчас и техника, и биоэтическая база шагнули вперед. Появилась возможность родителям с тяжелыми митохондриальными мутациями рожать здоровых детей.

Несмотря на то что вопрос лежит в области молекулярной биологии, процедура реализуется через ЭКО, а значит, входит в компетенцию гинекологии и акушерства.

У данной процедуры есть не только сторонники, но и явные, точнее ярые, противники. Дескать, вмешательство в саму природу. И потому: запретить!

Лейла Адамян: Запрещать такую процедуру нецелесообразно. Вернее, нельзя. Намного важнее выстроить строгий, понятный регламент: биоэтическую экспертизу, централизованный реестр, длительное наблюдение за детьми. Нужна широкая программа пренатального и неонатального скрининга, которая успешно проводится в нашей стране в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Мы видим, как грамотная государственная политика способна спасать жизни, будь то "неделя тишины" перед абортом или ультразвуковой скрининг, которые сохранили десятки тысяч беременностей. MDT - логичное продолжение этой линии. Такого мнения придерживаются и все генетики, и акушеры-гинекологи. Нам нужны счастливые семьи, здоровые женщины и много деток!