В Китае смогли улучшить диагностику рака поджелудочной железы

Китайские ученые разработали методику ДНК-анализа крови, которая может изменить характер диагностики и лечения рака поджелудочной железы. Как сообщает газета South China Morning Post, эта методика может "проложить путь к раннему и персонализированному лечению".

По информации издания, созданная китайской командой технология Uni-C позволяет проводить анализ ДНК менее чем за день и обеспечивает более раннее выявление заболевания. Это важно, поскольку рак поджелудочной железы характеризуется поздней диагностикой и быстрым метастазированием. Он занимает шестое место среди причин смертности от рака в мире.

Профессор Института биомедицины и здравоохранения Китайской академии наук в Гуанчжоу Линь Да и директор Laboratory Animal Centre при Шанхайской городской больнице Ян Юйцинь возглавили группу исследователей, которые представили Uni-C.

Этот новаторский метод позволяет одновременно декодировать три важнейших слоя геномной информации из отдельных циркулирующих опухолевых клеток - крупномасштабные структурные вариации, мелкомасштабные мутации и трехмерную архитектуру хроматина - "предоставляя беспрецедентные возможности для раннего скрининга, мониторинга и индивидуальной иммунотерапии", указывает газета.