Создан тест для быстрого выявления грибковой инфекции в легких

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в мире тест для быстрого выявления опасного грибкового заболевания — инвазивного аспергиллёза. Разработка позволяет обнаруживать возбудителя Aspergillus niger в мокроте всего за 40 минут.

Новый метод диагностики отличается высокой точностью и способен выявлять даже минимальные концентрации грибка. Это особенно важно, поскольку симптомы заболевания часто неспецифичны, а своевременное обнаружение инфекции критически важно для эффективного лечения.

Аспергиллёз вызывают плесневые грибы, широко распространённые в окружающей среде. Они могут поражать лёгкие, придаточные пазухи носа, а в тяжёлых случаях — другие органы, включая мозг и печень.

Институт готов производить до миллиона тест-систем ежегодно. Разработка велась в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны».