Создан вегетарианский гематоген

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) разработали и запатентовали гематоген для вегетарианцев, где альбумин животного происхождения заменили на растительные составляющие с повышенным содержанием железа. Это следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

© unsplash

Гематоген - биологически активная добавка для стимуляции кроветворения, в основе которой содержится пищевой животный альбумин. По словам авторов разработки, сейчас такой гематоген не могут потреблять люди, желающие восполнить дефицит железа, но питающиеся исключительно растительной пищей.

«Задачей данного изобретения является удаление альбумина животного происхождения без потери органолептических показателей и пищевой ценности продукта. Поставленная задача достигается включением в состав гематогена измельченных семян кунжута, муки чечевицы, которые содержат железо 16 мг на 100 грамм и 11,8 мг на 100 грамм соответственно, при этом необходимо отметить, что альбумин черный пищевой содержит 18 мг/100 г», — говорится в патенте.

В ходе экспериментов исследователи выяснили, что наиболее устойчивыми смесями для создания гематогена являются образцы с 10-15% содержанием муки семени кунжута и с 20-25% содержанием муки вареной чечевицы. Также в готовый продукт ученые добавили ресвератрол - природный антиоксидант, который синтезируется в семенах и кожице красного винограда. По данным авторов патента, это соединение обладает противовоспалительными и антиокислительными свойствами для ионов двухвалентного железа, важного для состава продукта. Сгущенное молоко животного происхождения в гематогене заменили на кокосовое.

«Данный состав гематогена разнообразит и увеличит рацион людям, которые придерживаются системы питания преимущественно, либо исключительно растительной пищей», — отметили авторы разработки.

