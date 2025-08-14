Бактерии впервые обошли защиту зубных паст

Учёные обнаружили, что бактерии Streptococcus mutans, вызывающие кариес, научились адаптироваться к активным веществам зубных паст и других средств ухода за полостью рта. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, что это открытие может изменить привычный подход к ежедневной гигиене зубов.

Исследователи выяснили, что при длительном использовании одного и того же средства бактерии постепенно вырабатывают устойчивость к его активным компонентам. Это связано с мутациями генетического материала, обменом генами между микроорганизмами и формированием защитной биоплёнки на зубах. Такой процесс делает стандартные средства гигиены менее эффективными со временем.

Кудаев советует регулярно менять зубную пасту каждые 2−3 месяца.

«Специалисты советуют менять зубную пасту каждые 2−3 месяца, использовать разные типы паст с различными активными компонентами и чередовать пасты с разными механизмами действия. Не менее важно помнить о комплексной гигиене полости рта в профессиональных условиях — у врача-гигиениста», —

Правильный режим гигиены включает чередование паст с фтором и без него, использование ополаскивателей с разным составом, регулярное применение зубных нитей и ёршиков, а также периодическую профессиональную чистку. Такой подход позволяет снизить риск кариеса и сохранить здоровье десен на долгие годы.

Кудаев отметил, что по статистике примерно 60% людей пользуются одной и той же зубной пастой годами, а 78% не знают о необходимости смены средств гигиены.

«Мы оценили разные источники и пришли к выводу, что примерно 60% населения использует одну и ту же зубную пасту годами, при этом 78% людей не знают о необходимости смены средств гигиены. 45% случаев кариеса связано с неправильной гигиеной, а 87% стоматологов рекомендуют менять пасту каждые 3 месяца», —

В человеческой полости рта обитает более 700 видов микроорганизмов. Некоторые из них способны «запоминать» состав используемых средств, а колонии бактерий могут быстро размножаться — одна бактерия за сутки превращается в миллионы особей. Такой рост делает регулярную смену средств гигиены особенно важной.