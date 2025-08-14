Создано антитело от аллергии на пыльцу

Ученые из Казахского национального аграрного исследовательского университета разработали антитело XA19, которое устранило отек, чихание и воспаление в легких у мышей при аллергии на полынь. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

© Газета.Ru

Моноклональные антитела — искусственно созданные копии одного типа антител, способные точно распознавать и блокировать конкретный аллерген. Их производят с помощью гибридом — клеток, полученных путем слияния иммунных клеток и раковых. Свойства вторых позволяют им бесконечно делиться и стабильно вырабатывать нужные антитела.

Аллергия на пыльцу — одна из самых распространенных форм сенной лихорадки. Ею страдает почти 40% жителей Европы, и каждый год она приводит к потере около 100 миллионов рабочих и учебных дней. Быстрое распространение заболевания ученые связывают не только с наследственностью и состоянием здоровья, но и с образом жизни, широким применением антибиотиков, а также изменением климата.

В эксперименте исследователи сначала вызывали у мышей аллергическую реакцию, вводя им пыльцу полыни. Затем из их клеток создавали гибридомы и отбирали наиболее эффективные антитела. XA19 закапывали в нос другим мышам с аллергией — в результате у животных почти полностью исчезали симптомы.

По словам ученых, такой подход воздействует на аллерген точечно, не подавляя работу всей иммунной системы. Также отмечается, что лекарство можно выпускать в виде капель — такая форма обладает преимуществами в удобстве по сравнению с инъекционной.

Пока испытания XA19 были проведены только на животных. Ученые подчеркивают, что иммунная система человека устроена сложнее. Однако если будущие эксперименты на добровольцах окажутся успешными, новое средство может быть выпущено на рынок через пять-семь лет.