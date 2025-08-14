Ученые научились определять комфортность бионических протезов руки

Российские ученые разработали методику, позволяющую при помощи технологий отслеживания взгляда оценивать то, воспринимает ли пациент протез как часть тела. Проведенные при ее помощи опыты показали, что электростимуляция повышает комфорт пользования протезом, сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

© unsplash

«Мы разрабатываем методы инвазивной стимуляции и протезирования уже пять лет. В данном исследовании мы впервые позволили испытуемому свободно передвигаться и взаимодействовать с реальными объектами. Мы поставили перед собой цель объективно оценить взаимодействие пользователя с протезом в динамике», — пояснил научный сотрудник "Сколтеха" Гурген Согоян, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, для дальнейшего совершенствования протезов их разработчикам и производителям требуются более эффективные методы объективной оценки удобства использования и принятия данных устройств как продолжение своего тела у людей с ампутированными конечностями. Руководствуясь этой идеей, ученые "Сколтеха" и их коллеги из Центра кибернетической медицины и нейропротезирования компании "Моторика" и ФМБА РФ, разработали специальную мониторинговую систему.

Она представляет собой набор из очков с двумя камерами для отслеживания для отслеживания движения глаз и дополнительной камерой фиксации окружающей обстановки. Полученные видео и данные со встроенных в протез сенсоров обрабатываются через специальное программное обеспечение, которое использует алгоритмы машинного зрения для распознавания протеза, манипулируемых объектов и прочих предметов.

Работу этой системы исследователи проверили при поддержке добровольца с ампутированной рукой, который согласился на протяжении несколько недель носить протез с системой обратной связи, работавшей через вживленный в руку электрод, а также пятнадцати здоровых испытуемых, чьи нервы в руках ученые стимулировали схожим образом. Эти опыты показали, что стимуляция действительно помогает пользователям протеза реже концентрировать внимание на бионической руке при исполнении задач.

При этом ученые также выяснили, какие виды стимуляции вызывают те или иные субъективные ощущения и в какой части фантомной руки эти ощущения возникают. Эти сведения смогут дополнить традиционные самоотчеты и помочь в разработке бионических протезов, которые будут вызывать минимальный дискомфорт у их пользователей, подытожили ученые.