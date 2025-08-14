В организме женщин нашли механизм защиты от повреждения почек

Ученые из Университетаского медицинского центра Мангейма установили, что женский гормон эстроген защищает клетки почек от ферроптоза — формы регулируемой гибели клеток, зависящей от железа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Врачами давно установлено, что женщины реже сталкиваются с острой почечной недостаточностью, чем мужчины: этот факт подтверждают эпидемиологические данные с 1940-х годов. Однако механизм такого защитного эффекта долгое время оставался неясным.

Эксперименты на самках и самцах мышей показали, что главный женский половой гормон блокирует ферроптоз. Это объясняет, почему защитный эффект ослабевает в период менопаузы, когда снижается его выработка. Ключевую роль играют сам эстроген и его гидроксилированные производные, в частности 2-гидроксиэстрадиол: они запускают комплексный защитный каскад, включающий геномные и негеномные механизмы.

Ученые объяснили, что эстроген действует двумя путями. Он не только выступает естественным «барьером» против ферроптоза, но и связывается со специальным рецептором в клетках, «включая» защитные реакции организма. Эти реакции снижают уровень вредных молекул, которые могут повреждать ткани, и сохраняют в целости важные элементы клеточной оболочки.

Авторы считают, что результаты помогают объяснить различия в риске почечных заболеваний у мужчин и женщин и открывают направление для новых терапевтических подходов.