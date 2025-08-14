На форуме «Москва 2030» научат снижать уровень стресса

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Гостином Дворе, где проходит форум "Москва 2030", все желающие могут протестировать инновационную программу "Московского долголетия" и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России по снижению тревожности и усталости.

«Нейрокоррекция психоэмоционального состояния - это один из двух инновационных курсов программы, запущенной в этом году во всех центрах московского долголетия. Это наш совместный проект с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России, направленный на поддержку когнитивного здоровья москвичей старшего поколения. На данный момент программу прошли уже около 35 тысяч человек, а результаты участников, завершивших оба курса, показывают положительную динамику. Например, на курсе нейрокоррекции уровень стресса у людей снизился на 25%, а благодаря нейротренировкам положительные изменения в показателях производительности мозга доходят до 30%. Мы хотели бы, чтобы гости нашего интеллектуально-выставочного пространства "Бесконечное развитие с вечными ценностями" смогли отвлечься от ежедневной суеты, побыть наедине с собой, лучше узнать себя. Поэтому на нашей площадке мы предлагаем всем посетителям в возрасте от 18 лет оценить инновационную технологию курса по нормализации эмоционального фона и получить первые навыки управления эмоциями, а также повысить стрессоустойчивость», — рассказала Анастасия Ракова.

В основе курса "Нейрокоррекциипсихоэмоционального состояния" инновационная технология, которая помогает нормализовать эмоциональный фон, улучшить сон, повысить ясность мышления и стрессоустойчивость, а также развить навыки управления эмоциями. Занятие проходит с использованием специальной нейрогарнитуры, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга, и длится около 30 минут.

Гости форума в возрасте 55+ могут сразу записаться на продолжение курса в любом удобном центре московского долголетия. Полный курс состоит из десяти занятий.

Также в центрах московского долголетия для старшего поколения работает курс "Нейротренировки когнитивных навыков" для улучшения памяти, внимания и мышления. После завершения цикла каждому участнику выдается комплексное заключение. Так, максимально положительные изменения в показателях производительности мозга у участников доходят до 30% и более.

Записаться на курсы можно любым удобным способом: очно в центрах московского долголетия, по телефону +7 495 870 44 44 или на сайте.