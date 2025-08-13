Ученые нашли способ устранить «сложный» рак мочевого пузыря

Новое устройство для доставки химиотерапии TAR-200 помогло устранить рак мочевого пузыря с высоким риском рецидива у 82% пациентов. Об этом сообщает Университет Южной Калифорнии. Разработка описана в Journal of Clinical Oncology (COnco).

© Газета.Ru

TAR-200 — это миниатюрное устройство в форме кренделя, содержащее химиотерапевтический препарат гемцитабин. Оно вводится через катетер в мочевой пузырь и высвобождает лекарство медленно, в течение трех недель, что обеспечивает более глубокое проникновение препарата в ткани.

В эксперименте приняли участие 85 человек с немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, у которых болезнь вернулась после стандартной иммунотерапии. Пациенты получали лечение с использованием системы TAR-200 каждые три недели в течение шести месяцев, а затем четыре раза в год на протяжении двух лет. Ремиссия наступила у 70 участников, при этом почти у половины из них рак не рецидивировал даже через год.

«Чем дольше лекарство находится в мочевом пузыре, тем глубже оно проникает в его стенки и тем больше раковых клеток уничтожает», — отмечают авторы исследования.

Использование TAR-200 в сочетании с другим иммунотерапевтическим препаратом, цетрелизумабом, показало меньшую эффективность и вызвало больше побочных эффектов. Сейчас ученые продолжают набор участников для дальнейших испытаний.