Найден механизм, который позволит бороться с антибиотикорезистентностью

Ученые России и США при исследовании пространственной организации генома кишечной палочки (E.coli) выявили особые структуры-шпильки, влияющие на активность определенных генов у этой бактерии. Выявленный механизм в будущем поможет создать новые подходы к решению проблемы устойчивости патогенов к антибиотикам (антибиотикорезистентности), сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

© РИА Новости

Горизонтальный перенос генов у бактерий позволяет им обмениваться генами при условии, что они не приходятся друг другу непосредственными потомками. Эта особенность позволяет им эволюционировать и быстро адаптироваться к изменяющейся внешней среде, в том числе за счет приобретения устойчивости к антибиотикам. Кишечная палочка относится к распространенным антибиотикоустойчивым бактериям.

«Результаты работы будут способствовать раскрытию механизмов горизонтального переноса генов у бактерий и разработке подходов для подавления переноса генов устойчивости к антибиотикам», — отметил заведующий кафедрой молекулярной биологии биологического факультета МГУ Сергей Разин, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Как пояснил ведущий научный сотрудник группы пространственной организации генома Института биологии гена РАН Алексей Гаврилов, исследователи изучили карты 3D-генома кишечной палочки, добившись разрешения изображений, которое стало беспрецедентно высоким (10 пар нуклеотидов). Авторы также изучили ряд мутантных штаммов бактерии, полученных в лаборатории.

«[Ученым удалось] выявить особые пространственные структуры (шпильки и кластеры шпилек), обеспечивающие инактивацию горизонтально перенесенных генов. Показано также, что контакты между такими шпильками могут удерживать рядом участки хромосомы, содержащие горизонтально перенесенные гены, что должно способствовать дальнейшему переносу этих генов посредством рекомбинации», — уточнили ТАСС в МГУ.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.