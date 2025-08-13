Вирусолог заподозрил искусственное происхождение Омикрона

Современные штаммы Омикрона могут иметь искусственное происхождение и встраиваться в геном человека. Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

Эксперт отметила, что об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в июле 2025 года в рецензируемом научном журнале JMA.

Омикрон BA.2.86, неофициально прозванный Пиролой в честь астероида, сравнивают со скачком в эволюции вируса COVID-19. Однако его заразность была недостаточной для доминирования. Лишь после мутации в вариант JN.1 Пирола стала более заразной, вызвав всплеск инфекций.

Этот вирус существенно отличается генетически от других вариантов Омикрона, что привлекло внимание ученых. Подтип JN.1 почти полностью заменил другие линии вируса.

В статье подчеркивается, что, несмотря на мутации РНК-вирусов, скорость мутаций вируса SARS-CoV-2, вызывающего ковид, относительно низкая, в 23,9 раза меньше, чем у вируса гриппа А, что делает появление BA.1 и BA.2.86 особенно заметным.

Вирусолог Стюарт Тервилл из Института Кирби отмечает, что такие изменения не происходят мгновенно, а обычно требуют нескольких поколений вируса. Он называет варианты вроде BA.2.86 «парашютами», неожиданно появляющимися «из ниоткуда».

«При изучении происхождения Пиролы BA.2.86 обнаружена еще одна аномалия: его первые случаи летом 2023 года были зафиксированы сразу в разных, географически удаленных точках мира. Впервые обнаруженный в Дании 24 июля 2023 года, вирус быстро распространился в Израиле, Южной Африке, Великобритании, США и еще 21 стране. Было зарегистрировано не менее 202 случаев. По мнению исследователей, для вируса естественного происхождения маловероятно мутировать десятки раз и охватить практически весь мир за столь короткий срок. Более того, его мутации отличаются от тех, что обычно наблюдаются при передаче среди людей или у пациентов с ослабленным иммунитетом», — добавила собеседница издания.

В статье также отмечается малая вероятность одновременного возникновения более 30 мутаций в разных местах планеты из-за эволюции у животных. Авторы статьи предполагают, что вирус мог быть выращен в лабораторных условиях у животного-хозяина, намеренно или случайно зараженного, а затем отправлен в разные лаборатории для экспериментов. Недостаточная изоляция могла привести к его утечке и распространению. Могли и помочь ему сбежать, считает Светлана Протасова.

Исследование ученых из Мэрилендского университета показало, что вирусы используют информацию из окружающей среды, что усложняет взаимодействие вируса и хозяина. Крое того, вирусы отслеживают изменения и могут использовать возможности, созданные некачественной изоляцией, для своего распространения.

Так летом 2025 года в России появились потомки Омикрона – Стратус (114 случаев) и Нимбус (17 случаев), отличающиеся повышенной заразностью. Стратус (XFG) – подвариант Омикрона, возникший от слияния двух подвариантов потомков Пиролы. Нимбус (NB.1.8.1) также является потомком Пиролы.

«Поскольку Пирола может иметь искусственное происхождение, то и ее потомки тоже могут иметь искусственные корни, включая быстро распространяющийся по миру Стратус, захватывающий и Россию. Врачи отмечают, что Стратус и Нимбус не вызывают тяжелого течения болезни, но это может быть обманчивым. Одной из главных опасностей COVID-19 с легким течением – переход в длинный ковид, который нередко приводит к инвалидности. Кроме того, искусственно созданные вирусы, как и вакцины на их основе, могут нести непредсказуемые последствия, которые никто никогда не изучал. Раньше считалось, что вирусы, содержащие РНК, включая SARS-CoV-2, как и мРНК вакцины против ковида, не могут встраиваться в геном человека, состоящий из ДНК. Однако последние научные данные свидетельствуют о том, что вирусная и вакцинная РНК могут встраиваться в генетический аппарат человека», — комментирует вирусолог.

Это происходит с помощью фермента - обратной транскриптазы, осуществляющий синтез ДНК на матрице вирусной или вакцинной РНК. То есть, РНК вируса, вызывающего ковид, и вакцин может быть транскрибирована (переписана) и включена в геном клеток человека. Это еще больше увеличивает риск тяжелых осложнений, особенно при инфицировании искусственно созданными вирусами, и от вакцин против них.