Назван способ замедлить износ коленного хряща без лекарств

Ученые из университетов Юты и Стэнфорда выяснили, что небольшой поворот стопы внутрь или наружу при ходьбе снижает нагрузку на внутреннюю часть коленного сустава и замедляет дегенерацию хряща при остеоартрите. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Rheumatology.

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 68 мужчин и женщин с остеоартритом колена легкой и средней степени. В лаборатории ученые проанализировали особенности походки каждого добровольца. С помощью компьютерного моделирования исследователи оценили, какую нагрузку на суставы добровольцев оказывала ходьба в четырех вариантах — естественная, с поворотом стопы на пять или десять градусов внутрь или наружу.

Половину участников обучили ходить с индивидуально подобранным «щадящим» углом наклона стопы (шесть тренировочных сеансов), другие не проходили коррекцию походки. Эффективность метода оценивали с помощью МРТ и опросов о боли в начале исследования и через год.

Оказалось, что у пациентов, изменивших походку, нагрузка на колено снизилась в среднем на 4%, тогда как у контрольной группы она выросла более чем на 3%. МРТ -сканирование также показало, что у испытуемых из первой группы дегенерация хряща во внутренней части колена протекала медленнее.

Остеоартрит чаще всего поражает внутреннюю сторону колена, а избыточная нагрузка ускоряет ее развитие. Сейчас лечение обычно ограничивается приемом обезболивающих, физиотерапией и хирургическими методами.

По словам соавтора работы Валентины Маццоли, новый метод может отсрочить необходимость операции по замене коленного сустава. Это особенно важно, так как после ранней замены часто требуются повторные вмешательства.