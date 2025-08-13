Генетик Сивакова: за терморегуляцию отвечают восемь генов

За теплорегуляцию организма отвечают такие гены, как TRPV1, TRPV3, UCP1 и TRPM8, а также MYOF, LONP2, MKL1, CPT1A. Именно они определяют, будет ли человек хорошо переносить жару или холод. Об этом «Газете.Ru» рассказала генетик Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Анастасия Сивакова.

Почему одни люди предпочитают жару, а другие — холод
Терморегуляция — это процесс, с помощью которого организм поддерживает постоянную внутреннюю температуру тела, несмотря на колебания внешней температуры. Когда температура окружающей среды высока, организм усиливает потоотделение и расширяет сосуды, чтобы отдавать тепло. При холоде включаются механизмы сокращения мышц (дрожь) и активация бурой жировой ткани, которая производит тепло без мышечной активности.

«В последние годы ученые начали раскрывать генетические основы терморегуляции и адаптации к климату. В частности, выявлены гены, связанные с восприятием температуры и механизмами теплообмена, которые могут объяснять индивидуальные и популяционные различия. Среди них гены TRPV1, TRPV3, UCP1 и TRPM8, а также MYOF, LONP2, MKL1, CPT1A», — рассказала ученый.

Ген TRPV1 кодирует белок — рецептор капсаицина — вещества, придающего остроту перцу чили. Этот рецептор реагирует на высокую температуру и участвует в терморегуляции и восприятии боли.

«Ген TRPV3 также отвечает за восприятие тепла и участвует в реакции кожи на тепло и химические раздражители. Нарушения в работе TRPV3 связаны с кожными заболеваниями. У людей, живущих в жарком климате, активность этих генов способствует усилению потоотделения и снижению температуры тела, помогая переносить высокие температуры. Адаптация к низким температурам происходит за счет гена UCP1. Он кодирует белок термогенин, который находится в бурой жировой ткани и отвечает за производство тепла без мышечной активности — так называемый бездрожжевой термогенез. Эта способность особенно важна для выживания в холодных условиях», – рассказала Сивакова.

Ген TRPM8 кодирует ионный канал, который активируется при воздействии холода и ментола. Этот канал играет ключевую роль в восприятии холода и помогает организму реагировать на низкие температуры.

«Исследования популяций коренных народов Сибири и Арктики выявили признаки естественного отбора в генах MYOF, LONP2, MKL1, CPT1A. Например, вариант гена CPT1A, участвующий в липидном обмене, распространен в палеоазиатских популяциях Северо-Восточной Азии — у коряков, чукчей и эскимосов — и связан с эффективным использованием энергии в холодных условиях. Люди с генетическими вариантами, повышающими устойчивость к холоду, могут чувствовать себя комфортно в низких температурах, тогда как обладатели генов, способствующих лучшей адаптации к жаре, предпочитают теплый климат», — отметила генетик.