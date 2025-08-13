Почему одни люди предпочитают жару, а другие — холод

За теплорегуляцию организма отвечают такие гены, как TRPV1, TRPV3, UCP1 и TRPM8, а также MYOF, LONP2, MKL1, CPT1A. Именно они определяют, будет ли человек хорошо переносить жару или холод. Об этом «Газете.Ru» рассказала генетик Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Анастасия Сивакова.

Терморегуляция — это процесс, с помощью которого организм поддерживает постоянную внутреннюю температуру тела, несмотря на колебания внешней температуры. Когда температура окружающей среды высока, организм усиливает потоотделение и расширяет сосуды, чтобы отдавать тепло. При холоде включаются механизмы сокращения мышц (дрожь) и активация бурой жировой ткани, которая производит тепло без мышечной активности.

«В последние годы ученые начали раскрывать генетические основы терморегуляции и адаптации к климату. В частности, выявлены гены, связанные с восприятием температуры и механизмами теплообмена, которые могут объяснять индивидуальные и популяционные различия. Среди них гены TRPV1, TRPV3, UCP1 и TRPM8, а также MYOF, LONP2, MKL1, CPT1A», — рассказала ученый.

Ген TRPV1 кодирует белок — рецептор капсаицина — вещества, придающего остроту перцу чили. Этот рецептор реагирует на высокую температуру и участвует в терморегуляции и восприятии боли.

«Ген TRPV3 также отвечает за восприятие тепла и участвует в реакции кожи на тепло и химические раздражители. Нарушения в работе TRPV3 связаны с кожными заболеваниями. У людей, живущих в жарком климате, активность этих генов способствует усилению потоотделения и снижению температуры тела, помогая переносить высокие температуры. Адаптация к низким температурам происходит за счет гена UCP1. Он кодирует белок термогенин, который находится в бурой жировой ткани и отвечает за производство тепла без мышечной активности — так называемый бездрожжевой термогенез. Эта способность особенно важна для выживания в холодных условиях», – рассказала Сивакова.

Ген TRPM8 кодирует ионный канал, который активируется при воздействии холода и ментола. Этот канал играет ключевую роль в восприятии холода и помогает организму реагировать на низкие температуры.