Обнаружена связь ритма желудка с психологическим состоянием

Усиление синхронизации между мозгом и естественным ритмом желудка сопутствует повышенному уровню тревожности, депрессии и стресса.

Изучение энтеральной нервной системы сосредоточено чаще на нижних отделах кишечника и микробиоте. Новое исследование в журнале Nature Mental Health сместило фокус внимание выше — к желудку, обладающему развитой нервной сетью.

Проанализировав данные более 240 участников, ученые обнаружили, что чем сильнее активность мозга синхронизирована с медленными электрическими волнами желудка, тем чаще люди сообщают о психологическом дискомфорте.

«Связь между желудком и мозгом может быть слишком сильной у людей, испытывающих психологическое напряжение», — говорит нейробиолог Лия Банеллис из Орхусского университета, ведущий автор исследования.

Неожиданная закономерность

Желудок обладает собственной нервной системой, которую иногда называют «вторым мозгом». Его медленные волны возникают примерно каждые 20 секунд, даже когда мы не едим, — это постоянный фоновый ритм, подобный сердцебиению. Совмещая функциональную МРТ с электрогастрографией, ученые измерили, насколько активность мозга соответствует этим волнам.

«Интуитивно мы предполагали, что более сильная связь между телом и мозгом — признак здоровья. Но здесь чрезмерно сильная синхронизация желудка и мозга, похоже, связана с повышенной психологической нагрузкой — возможно, это признак перегруженной системы», — отмечает профессор Майка Аллен, старший автор исследования.

Новый рубеж в исследованиях психического здоровья

Энтеральная нервная система — одна из самых сложных и автономных частей периферической нервной системы. Однако роли желудка в психическом здоровье уделялось мало внимания, несмотря на его прямую связь с мозгом через блуждающий нерв.

«Эта часть кишечника долго оставалась без внимания. Большинство исследований сосредоточено на микробиоме и нижних отделах пищеварительной системы. Наши результаты показывают, что ритмы желудка также тесно связаны с эмоциональным благополучием», — объясняет Банеллис.

Результаты носят корреляционный характер — они не доказывают, что активность желудка вызывает психические расстройства. Но эта закономерность может указывать на новый физиологический маркер психического здоровья — объективный, измеримый и основанный на ритмах тела.

Перспективы для лечения

Если синхронизация желудка и мозга окажется устойчивым признаком психического состояния, это может открыть новые возможности для диагностики и терапии.

«Мы знаем, что некоторые лекарства и даже пища могут влиять на ритмы желудка. В будущем это исследование может помочь нам подбирать лечение, учитывая взаимодействие тела и мозга пациента, а не только его субъективные ощущения», — надеется Аллен.

Команда намерена продолжить исследования с клиническими группами, чтобы выяснить, может ли синхронизация желудка и мозга предсказать эффективность лечения или сигнализировать о приближающемся кризисе.