В России выяснили, как меняется сердце при диабете

В Новгородском государственном университете выяснили, что при сахарном диабете происходит повышение доли соединительной ткани в сердце примерно в два раза, а также увеличение толщины стенки коронарных сосудов и сужение их просвета. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

«Наша главная задача состоит в глубоком изучении механизмов фиброза — процесса избыточного разрастания соединительной ткани в сердце, так как он лежит в основе практически всех заболеваний органа: инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и других. Результаты станут основой для разработки более точных методов лечения, ранней диагностики и составления стандартных морфологических микроскопических критериев патологии сердца», — объяснила старший преподаватель кафедры морфологии человека НовГУ Любовь Шевцова.

Для этого исследования ученые решили проанализировать изменения, происходящие в сердце на фоне экспериментально смоделированного сахарного диабета. Исследование проводилось в течение 21 дня на 80 взрослых самцах крыс Wistar. Все животные были разделены на две группы — экспериментальную и контрольную. В конце исследования проводилась подготовка срезов сердца каждой из групп и изучение их микроскопических изменений.

В первую очередь наблюдалась разница в доле соединительной ткани в миокарде здоровых животных и исследуемых с сахарным диабетом. Для оценки состояния сосудов сердца использовали сосудисто-функциональные индексы. Индекс Керногана выражает отношение толщины стенки сосуда к его диаметру, индекс Вогенворта показывает отношение площади стенки к площади просвета сосуда. Оба индекса выражают пропускную способность сосудов — высокие значения индексов указывают на снижение объема крови, который может циркулировать в сосудах и транспортироваться для питания тканей сердца.