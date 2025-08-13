Найден новый механизм защиты клеток от старения

Международная группа ученых выяснила, что две структуры клетки — митохондрии и пероксисомы — работают в паре, чтобы обезвреживать активные формы кислорода (АФК) и предотвращать старение. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые объяснили, что митохондрии вырабатывают энергию для клетки, но при этом образуют АФК — агрессивные молекулы, способные повреждать белки, ДНК и клеточные мембраны. В небольших количествах они полезны — АФК необходимы для антибактериального иммунного ответа. Однако избыток этих молекул связан с развитием различных заболеваний.

Ранее считалось, что митохондрии и пероксисомы действуют независимо, борясь с клеточным стрессом каждая внутри своей структуры. Исследование показало, что пероксисомы играют роль защитного звена: они принимают АФК от митохондрий и обезвреживают их. Процесс обеспечивают два белка — PTPIP51 на мембране митохондрий и ACBD5 на мембране пероксисом, которые формируют своеобразный «мост» между органеллами.

Исследователи отметили, что PTPIP51 и ACBD также участвуют в развитии нейродегенеративных заболеваний — таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера. Воздействие на них, по мнению авторов, открывает возможности для диагностики и терапии.

Потенциальные применения включают создание препаратов, усиливающих контакт митохондрий и пероксисом. Также рассматривается использование мутаций в PTPIP51 и ACBD5 как маркеров ранних стадий нейродегенерации. Кроме того, ученые предлагают разработать новые методы защиты клеток при заболеваниях, сопровождающихся окислительным стрессом, например при диабете.