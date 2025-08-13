В Кремниевой долине создается «генетическая суперкаста»

Компании, такие как Nucleus Genomics и Herasight, предлагают генетическое тестирование эмбрионов, оценивающее потенциальный IQ, стоимостью от 6 до 50 тысяч долларов. Эти тесты помогают определить предрасположенность к различным заболеваниям и прогнозировать интеллектуальный потенциал будущих детей. Отмечается, что спрос на подобные услуги значительный.

«В Кремниевой долине ценят высокий IQ», — подчеркнул Киан Садеги, основатель Nucleus Genomics.

В статье упоминается, что пара инженеров из Сан-Франциско разработала систему оценки, позволяющую выбирать "наиболее подходящий" эмбрион, учитывая совокупность генетических факторов.

«Это отличный научно-фантастический сюжет: богатые создают генетическую суперкасту, которая захватывает власть», — отметил директор Центра права и биологических наук при Стэнфордском университете Хэнк Грили.

