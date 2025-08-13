Лечение рака может вредить глазным сосудам, выяснили ученые

SciSig: некоторые лекарства от рака могут нарушать рост сосудов глаза

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты обнаружили, что некоторые противораковые препараты могут негативно повлиять на функцию сосудов глаз. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling (SciSig).

Речь идет о лекарствах, повышающих активность белка p53 — он обеспечивает защиту организма от рака. Усиление экспрессии p53 происходит за счет ингибирования другого белка — MDM2. Такие лекарства относятся к экспериментальной терапии и разрабатываются для лечения, например, лейкозов и некоторых видов сарком (опухолей хрящевой, костной или мышечной ткани).

Новое исследование показало, что активация p53 может ослабить сигнальный путь Norrin/Frizzled4. Он служит одним из ключевых механизмов защиты кровеносных сосудов мозга и глаз, защищает нервную систему, регулирует обмен питательных веществ, гормонов и продуктов распада, а также предотвращает отеки.

По словам ученых, открытие объясняет, почему некоторые противораковые препараты вызывают побочные эффекты, такие как отеки мозга и ухудшение зрения. Кроме того, NCAPH теперь рассматривают как возможную причину наследственного заболевания сетчатки FEVR, при котором нарушается рост сосудов глаза.

По мнению ученых, результаты должны стать поводом для пересмотра подходов к тестированию экспериментальных онкопрепаратов. В будущем возможно создание методик, позволяющих заранее оценивать их влияние на сосудистые барьеры и снижать риск осложнений, а также ускорить диагностику редких болезней глаз.