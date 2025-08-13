Ученые выяснили, что приводит к раку поджелудочной железы

Употребление спиртных напитков увеличивает риск развития рака поджелудочной железы. Об этом, ссылаясь на исследование ученых из Майами, сообщает британская газета Daily Mail.

© Газета.Ru

Оно выявило, что регулярное употребление алкоголя вызывает повреждение клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают пищеварительные ферменты. Это приводит к воспалению, значительно увеличивающему риск развития одного из самых неизлечимых видов рака. Только в США и Великобритании рак поджелудочной железы ежегодно уносит более 60 тысяч жизней.

11 августа врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Наталья Васильева сообщила, что некоторые продукты, входящие в повседневный рацион человека, могут существенно навредить поджелудочной железе и спровоцировать развитие воспалительных процессов. К ним относятся алкогольные напитки, трансжиры и промышленно обработанные продукты — колбасы, бекон, консервы, сардельки, копчености.