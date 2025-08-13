Создан йогурт для улучшения работы мозга

В пресс-службе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого сообщили, что учёные вуза разработали биойогурт, который может помочь предотвратить умственную отсталость и другие заболевания, связанные с дефицитом микроэлементов. Продукт содержит легкоусвояемые формы селена и йода, полученные из растений и морских водорослей.

Как пояснила автор разработки Светлана Гладких, йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, а его недостаток приводит к серьёзным нарушениям развития. Селен же защищает клетки от повреждений и участвует в работе важнейших систем организма. Оба элемента сложно получить в достаточном количестве из обычного рациона.

В состав йогурта входят натуральные компоненты: коровье молоко, овсяные хлопья, мёд, молочная сыворотка и сухофрукты. Особенность технологии — использование селенсодержащих аминокислот, которые лучше усваиваются организмом.

Гладки отметила, что более 80% россиян испытывают дефицит селена. При этом обычные антиоксиданты не могут его заменить. Разработанный продукт особенно полезен для детей и беременных женщин, но будет актуален и для других категорий населения.