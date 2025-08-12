Стало известно, как рак крови «ускользает» от лечения

Ученые из Онкологического центра Фокс Чейз выяснили, что при хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ) раковые клетки могут избегать лечения, прячась внутри фибробластов костного мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Blood Neoplasia.

Чаще всего при лечении ХЛЛ используют ингибиторы тирозинкиназы Брутона (BTK). Более чем у 90% пациентов происходит снижение опухолевой массы при такой терапии, но лишь у 8-11% наступает полная ремиссия — исчезновение клинических признаков болезни. У остальных повышается риск рецидива.

Команда во главе с доктором Ю. Линн Ван задалась целью понять, как раковые клетки сохраняются, несмотря на эффективность лечения. С помощью конфокальной микроскопии и других современных методов они изучили образцы костного мозга пациентов с хроническим лимфолейкозом .

Ученые обнаружили, что клетки ХЛЛ в ответ на действие BTK-ингибиторов увеличивают экспрессию белка-рецептора CXCR4. Этот рецептор реагирует на химический градиент, исходящий от фибробластов — клеток, составляющих «каркас» костного мозга.

«Это похоже на то, как если бы опухолевые клетки уходили с улицы в дом, где они были бы в большей безопасности от уличных хулиганов, то есть от лекарств», — объясняет доктор Ван.

Подробное изучение показало, что раковые клетки проникают внутрь фибробластов и остаются там живыми, получая защиту от препаратов. При этом клетки внутри «убежищ» имеют более высокий показатель выживаемости, чем те, что остаются снаружи и подвергаются воздействию терапии.

Подавляя активность CXCR4 с помощью существующих препаратов, ученые смогли предотвратить проникновение клеток ХЛЛ в фибробласты, тем самым повысив их уязвимость к лечению.

«Если мы сможем заблокировать CXCR4, то "дверь", за которой клетки могли бы скрыться, окажется запертой», — отмечает доктор Ван.

По ее словам, понимание этого механизма предоставило исследователям ключ к новому подходу в лечении.