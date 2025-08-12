Вы когда-нибудь задумывались, почему пачка чипсов исчезает быстрее, чем вы успеваете заметить? Дело в том, что ультрапереработанная еда запускает в мозге те же механизмы, что и некоторые запрещенные вещества. Все дело в дофамине – гормоне удовольствия.

Сахар, соль и жир в определенной пропорции могут повышать уровень дофамина до 200% и активировать зоны мозга, отвечающие за зависимость. При этом в такой пище почти нет белка, клетчатки и воды – сигналов насыщения, которые помогают вовремя остановиться.

Как работает слюноотделение и зачем оно нужно

Производители знают об этом и создают продукты со вкусом, от которого невозможно оторваться. Но мозг можно переучить. Уже через 2-3 недели на здоровом питании количество дофаминовых рецепторов приходит в норму, и даже обычное яблоко снова будет казаться вкусным.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.