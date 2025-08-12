В Томске создали инструмент, удешевляющий лечение зубов

Студентка из Томска Софья Южакова разработала прототип стоматологического инструмента из никелида титана. В перспективе он позволит удешевить стоматологические процедуры.

Существующие патфайлы для прочистки и дезинфекции зубных каналов нередко становятся непригодными уже после первого применения. Новый инструмент из никелида титана обладает высокой пластичностью, прочностью и износостойкостью. Это позволяет использовать его многоразово.

«Более высокой прочности и износостойкости патфайла удалось достичь благодаря применению технологии вибромеханической обработки поверхности, или виброгалтования, — сообщили в пресс-службе Томского государственного университета. — Ранее этот метод использовался для ювелирной обработки и не применялся для модификации медицинских инструментов».

Лабораторные исследования показали, что предел прочности изделия вырос в 1,2 раза. Коррозийная стойкость инструмента увеличилась в два раза по сравнению с рыночными аналогами.

После клинических испытаний патфайлы можно будет использовать в медицинской практике.