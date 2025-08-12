3D-биопринтеры адаптировали для персонализации лечения рака почки

Китайские биоинженеры создали подход, позволяющий "собирать" из клеток онкобольных полноценные трехмерные аналоги опухолей в их почках при помощи систем трехмерной биопечати. Эти клеточные конструкции помогут подобрать оптимальную терапию, говорится в статье, опубликованной в журнале Biofabrication.

«Наш подход позволит значительно ускорить как изучение рака почки, так и разработку персонализированных стратегий по лечению конкретных носителей данных злокачественных новообразований. Быстрая "печать" органоидов позволит нам значительно быстрее находить оптимальную терапию для больных»‎, — заявила доцент Университета Синьхуа (Китай) Пан Юань.

За последние десятилетия биологи создали большое число органоидов, миниатюрных подобий органов, выращенных из культур эмбриональных или перепрограммированных стволовых клеток. Подобные клеточные структуры сейчас используются как для испытания лекарств, так и для изучения работы различных тканей тела и связанных с ними участков ДНК.

Как отмечают ученые, традиционно органоиды выращиваются при помощи специальных гелевых матриц, которые особым образом засеиваются изучаемыми культурами клеток. Эта очень длительная и трудоемкая процедура, которая не всегда заканчивается успешно, что не позволяет применять органоиды для массового подбора терапии в широкой клинической практике.

Для решения этой проблемы китайские молекулярные биологи разработали подход, позволяющий при помощи систем трехмерной биопечати послойно собирать органоиды, повторяющие по структуре опухоли в почках пациентов. Процедуру можно проводить в полностью автоматическом режиме и при этом одновременно печатать большое число трехмерных аналогов новообразований, сохраняющих при этом ту же среду и "рисунок" активности генов, как и в клетках настоящей опухоли в теле пациента.

По словам исследователей, использование систем трехмерной биопечати позволяет "собирать" конструкции, состоящие из нескольких типов клеток, в том числе клеток сосудов и здоровых тканей почек, потенциально влияющих на характер роста опухоли и ее реакцию на химиотерапию или радиотерапию. Это позволит значительно ускорить разработку новых лекарств от рака почки, а также подбор персонализированной терапии для пациентов, подытожили биологи.