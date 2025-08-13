Разработана тест-система для диагностики отклонений плода у беременных

Импортозамещающую тест-систему неинвазивной диагностики для определения хромосомных патологий плода у беременных разработали в Новосибирске. Она проходит испытания на базе Федерального исследовательского центра Фундаментальной и традиционной медицины (ФИЦ ФТМ), сообщила ТАСС заведующая научно-клиническим диагностическим центром учреждения Анна Субботовская.

По словам исследователя, стандартные методы диагностики в таких случаях предполагают прокол живота беременной женщины с помощью тонкой иглы. Таким образом медики берут небольшой образец околоплодной жидкости, по которому и проводят анализ. Такой вид диагностики сопряжен с риском выкидыша, инфекций, кровотечения и утечки околоплодных вод.

"Компания-резидент технопарка "Биолин" разработала тест-систему, а мы проводим ее апробацию. Пока в России нет зарегистрированных аналогов", - сказала она.

Часть имеющихся сейчас зарубежных аналогов технически не доступны. Исследования тест-системы проводятся на базе диагностического центра ФИЦ ФТМ. Для анализов хромосомных патологий используется плазма крови.

"Это исследование показано группе женщин возрастом 39 плюс. Этот тест можно использовать дополнительно, начиная с десятой недели беременности, и исследовать циркулирующую ректальную фракцию ДНК плода в крови", - пояснила она.

Субботовская добавила, что тест-система позволяет выявлять такие хромосомные патологии, как синдромы Дауна, Эдвардса и Патау.