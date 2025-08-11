В Китае создана умная система отслеживания комаров, которые переносят болезни

Её разработали специалисты Южного медицинского университета в провинции Гуандун, где в июле возникла лихорадка чикунгунья. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Новый метод предусматривает поимку комаров как за счёт приманки, имитирующей человека для обнаружения насекомых, ещё не напившихся крови, так и благодаря специальным миниатюрным контейнерам с водой, предназначенным для комариных самок, которые уже напитались и готовятся откладывать яйца.

Новая технология используется в городе Фошань (провинция Гуандун). Подчёркивается, что нововведение позволило добиться прогресса в ускоренной профилактике заболевания в четыре раза.